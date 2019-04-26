اتحاد الجوجيتسو يكرّم الأندية والرعاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم اتحاد الجوجيتسو الأندية والرعاة أمس على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وذلك على المجهودات والتميز في الموسم المنصرم، وشارك في التكريم محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي، وأبرز الجهات التي تم تكريمهما شركة بالمز الرياضية الشريك الاستراتيجي ونادي الوحدة.

ومن جانبها، أوضحت عبير الظنحاني مسؤول فريق فتيات نادي الوحدة أن لاعبي النادي قد قدموا مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، والتكريم جاء للفوز بالمركز الأول في جميع الفئات.

وقالت إن فريق العمل اجتهد في استقطاب عدد وافر من الفتيات وصقلهن بالمهارات الفنية، مشيرة إلى أن فتيات الوحدة قد حصلن على 13 ميدالية ذهبية في النسخة الجارية، كما أن مشاركة الفتيات لم تقتصر على عالمية أبوظبي، بل شاركن في جولات الجراند سلام.