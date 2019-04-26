ريكاردو: الإمارات منجم للمواهب والمستقبل لها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتقد البرازيلي ريكاردو ريبيرو، أول بطل للعالم في الجوجيتسو للوزن الثقيل عام 1996، أنه ومع متابعته لفعاليات بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا، فإن دولة الإمارات ستشكل منجماً لمواهب الجوجيتسو الإماراتيين الذين سيتربعون على قمة العالم مستقبلاً.

وأوضح ليبيرو: «ما شاهدته في أبوظبي من روعة في التنظيم، والتألق في تفاصيل الحدث الدقيقة كافة، يعزز موقعها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، فبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وضعت المعايير المطلوبة لنموذج ملهم في النجاح والتفوق والريادة»، وأضاف: «بنظري بعض من أبطال العالم القادمين سينافسون أقرانهم من قلب مدينتهم أبوظبي».