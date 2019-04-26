الظاهري: البطولة تمهد الطريق لجيل المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمثل الجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتخطيط الاستراتيجي الذي يستند إلى أسس علمية حديثة، واستضافة أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية، مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، القاعدة الأساس لإنتاج جيل جديد وطموح من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين، وذلك وفقاً لآراء أهم خبراء هذه الرياضة.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن اللعبة رسخت مكانتها في الثقافة الإماراتية، وأصبحت تمثل أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر الإماراتية التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة.

وأضاف الظاهري أن الأطفال هم مستقبل رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وقد يولد لديهم شغف حيال هذه الرياضة التي تمارس اليوم بشكل شبه يومي، وأصبحت تحتل حيزاً مهماً من المناهج الدراسية، وحجر الأساس للتربية البدنية، فيما يتطلع إليها الآباء والأمهات على أنها الرياضة الوطنية الأولى في دولة الإمارات.

وقال الظاهري: «إنه وبالرغم مما تحقق من تقدم وإنجازات في الوقت الراهن على صعيد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، فإننا في الاتحاد نتبع منهجاً واضحاً وهو مواصلة النمو والتطور بما يواكب أهدافنا المستقبلية الكبيرة وإعداد جيل إماراتي قادر على الإبهار وتحقيق الألقاب في أرقى البطولات العالمية».

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وأضاف: «استراتيجية الاتحاد تركز على صقل المواهب من خلال الاستثمار في التدريب المستمر ومواكبة آخر مستجدات رياضة الجوجيتسو حول العالم».

ولفت إلى أن الوصول إلى القمة ليس بالأمر السهل، ولكن شباب الوطن يطورون قدراتهم بشكل غير مسبوق مما يبشر دولة الإمارات بمستقبل مشرق وواعد في رياضة الجوجيتسو، ولعل الدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه الحركة الرياضية في دولة الإمارات من قبل القيادة الرشيدة كفيل بالوصول إلى الريادة في رياضة الجوجيتسو عالمياً، لا سيما في ظل تمتع إمارات الدولة ببنية رياضية متطورة.

وأبدى الظاهري إعجابه الكبير بتطور أداء البراعم والناشئين الإماراتيين، مضيفاً: «في البدايات كانت مهاراتهم وسرعاتهم محدودة ومقيدة، إلا أننا اليوم ومع الاستثمار الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو على صعيد التخطيط والبرامج، أصبح أشبالنا وناشؤونا على الطريق الصحيح لمنافسة أقرانهم من دول العالم والتفوق عليهم أيضاً».

ويعتقد الظاهري أن رياضة الجوجيتسو تشهد نمواً ملحوظاً على صعيد القارات الخمس، وتزايدت أعداد المواهب التي تمارس هذه الرياضة إلى معدلات مرتفعة، لذلك فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه براعم الإمارات هو ليس الوصول إلى القمة فحسب بل في المحافظة عليها.