الحمادي يعد بذهبية الحزام الأسود للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد بطل الإمارات يحيى الحمادي إلى نهائيات وزن 110 كلم في الحزام الأسود، وأصبح بالتالي أمام إنجاز جديد في مسيرته مع الجوجيتسو، بتحقيق ميدالية ذهبية له وللإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019.

يذكر أن الحمادي بطل العالم في البطولة نفسها لخمس مرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى النهائي في الحزام الأسود.

وتغلب الحمادي في نصف النهائي على البلجيكي باولو برازيل دا سيلفا بقرار فني، بعد أداء قوي من بطل الإمارات الذي ضمن ميدالية في النسخة الحادية عشرة من البطولة العالمية، وليضيف إنجازاً جديداً لسجل إنجازاته العالمية، إذ كان قد نجح كذلك في التغلب في ربع النهائي على الأنجولي والتر دوس سانتوس.

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ووعد يحيى الحمادي جمهور الإمارات برفع علم الدولة في منصة التتويج كبطل في الحزام الأسود وزن 110 كلم، وقال: «أخطط للفوز بذهبية الحزام الأسود للمرة الأولى في عالمية أبوظبي، وأعلم أن هذا الوعد يحتاج إلى الاجتهاد والتركيز في النزال النهائي اليوم، خاصة أنني سأواجه خصماً صعباً، وأتمنى أن أجد الدعم من الجمهور الذي طالما ساهم في إنجازاتي السابقة».

وذكر الحمادي أنه متعطش للذهب كونه لم يشارك في النسخة الماضية من البطولة، لأنه أجرى عملية في الركبة في ألمانيا، وكشف عن استخدامه تكتيكاً معيناً في نزال اليوم، وأنه سيعتمد على أسلوب لعب عكس ما يفضله المنافس الذي يلعب على الأرض.

ورأى الحمادي أن النسخة 11 من البطولة شهدت مستويات فنية عالية لاشتراك أفضل لاعبي العالم من 102 دولة.

وعن تأهل زميله فيصل الكتبي إلى النهائي، قال: «كنت أتابع فيصل وهو يلعب، وفوز فيصل وتأهله إلى النهائي حفزني إلى تحقيق الفوز في النزالين والتأهل إلى النهائي».