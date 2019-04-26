تين كات: اختبار صعب للوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار الهولندي تين كات مدرب الوحدة إلى أن العودة للمنافسة في الدوري بعد مباراة كبيرة في دوري الأبطال، صعبة وتزيدها صعوبة كون المباراة أمام أحد الفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وقال: عند مواجهة الفرق الكبيرة لا تحتاج إلى تحفيز اللاعبين، لأن الدوافع موجودة وهي بمثابة تحدٍّ بالنسبة للاعبين، أما في هذه المباراة وأمام فريق ينافس من أجل البقاء، سيكون الأمر صعباً كي نتمكن من تجهيز اللاعبين ذهنياً.

وكشف عن غياب البرازيلي ليوناردو دي سوزا بسبب تراكم البطاقات بالإضافة إلى غياب الغساني ومحمد عبد الباسط، مشيراً إلى أن هناك عدداً من اللاعبين الشباب القادرين على سد الفراغ.

ومن جانبه، أكد محمد الشامسي حارس الوحدة، أهمية مباراة الفجيرة وقال: «مباراة مهمة وعلينا أن ندخل المباراة بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى».