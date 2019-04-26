شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهنائي: الوحدة عينه على المركز الأول بين أندية العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد الهنائي، رئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة، أن أكاديمية الوحدة للجوجيتسو عازمة على إكمال الصورة التي بدأتها منذ انطلاقها قبل 3 سنوات، وحصدت عدداً من الإنجازات كفوزها كأفضل نادي محلي في الموسم الماضي والمركز الثالث على العالم.
وأكد الهنائي أن كل ما يحققه نادي الوحدة في الجوجيتسو يعود إلى دعم واهتمام سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، الذي يحرص على متابعة الأكاديمية بصورة قريبة ودائمة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات ليس وليد الصدفة، بل إن الأكاديمية ووجود عدد كبير من لاعبي العنابي في النهائيات وحصدهم للميداليات، يؤكد على مدى نجاح التجربة التي انطلقت منذ 3 سنوات فقط.
وقال الهنائي: «حصول الوحدة على المركز الأول على الأندية المحلية في الموسم الحالي محسوم بنسبة 90% لفارق النقاط التي حصل عليها جوجيتسو العنابي من أقرب منافسيه، أما على مستوى الأكاديميات العالمية فإن الوحدة ضمن أفضل 3 على مستوى العالم، وهذا إنجاز يحسب للإمارات، وننتظر ختام البطولة لاحتساب النقاط والنتيجة تعلن غداً السبت في حفل جائزة أبوظبي للجوجيتسو».
وأوضح الهنائي أن الوحدة عازم على الاستمرار على هذا الطريق، وأن يظل في القمة وقال: «ليس من الجيد أن تصل إلى القمة مرة واحدة وتتراجع في المراكز، وهذا إن حدث يعتبر فشلاً كبيراً وندرك أن الأكاديميات العالمية تعمل بطاقتها القصوى وبالتالي نحتاج إلى أن نستعد أكثر منهم لكي نحافظ على ما صنع مع إنجاز».
وعن إعلان الاتحاد أنه استراتيجيته مستقبلاً تعتمد على الأندية، قال: «الاتحاد صنع نجاحاً مميزاً في اللعبة محلياً وقارياً وعالمياً، وهذا بفضل الخطط والاستراتيجيات التي وضعت منذ 11 سنة، وفي آخر 3 سنوات جعلت الأندية تتنافس بقوة تحت مظلة الاتحاد، ونحن جاهزون لدعم الاتحاد في جميع خططه في البطولات المحلية والعالمية».
وأشاد رئيس شركة الوحدة بالنتائج والإنجازات التي حققها لاعبو الأكاديمية في البطولة من خلال هزاع ومهرة الرويس وريم الهاشمي وحمد البلوشي وغيرهم.
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