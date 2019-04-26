شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «دبي الجنوب» لشركائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت «دبي الجنوب» الدورة الثانية لكرة القدم لشركائها من الشركات اللوجستية في نادي جبل علي للرماية.
ويشارك في دورة هذا العام كل من شركة أرامكس، وآر إس إيه جلوبال، وألوفت، كرعاة ذهبيين. ويبلغ عدد الفرق المشاركة في الدورة 16 فريقاً.
وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»: «نهدف من خلال تنظيم فعاليات رياضية مثل دورة كرة القدم إلى ترسيخ تفاعل الموظفين في النشاطات الرياضية التي تعزز الصحة البدنية وعلاقات الزمالة وروح الفريق الواحد والحس الرياضي بين أفراد المجتمع».
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