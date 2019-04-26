ريم الهاشمي تهدي الذهبية الثالثة لأسرة الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت ريم الهاشمي لاعبة نادي الوحدة إنجازاتها في عالمية أبوظبي للمحترفين، وحصدت الميدالية الذهبية للمرة الثالثة، وجاء الفوز الثالث لريم أمس الأول في الحزام الأزرق من منافسات الكبار.

وقالت ريم الهاشمي: «أتمنى أن أكون أسعدت الجماهير، وأهدي الميدالية إلى أسرة الجوجيتسو، وهي الثالثة لي في عالمية أبوظبي للمحترفين، لقد خضت نزالات صعبة، ووسط هذه الصعوبة اكتسبت خبرات ستدعمني في الفترة المقبلة، خصوصاً أنني أتطلع إلى أحزمة متقدمة، والذهاب بعيداً في رياضة الجوجيتسو».

وأشارت إلى أن النسخة الحالية من البطولة متميزة، ووافقت التطور المنشود، وأهم ما يميزها ارتفاع المستوى الفني، مبينة أن فتيات الإمارات وصلن إلى مراحل متقدمة في رياضة النبلاء، ليس فقط على المستوى الفني، بل الأعداد الكبيرة التي تمارس اللعبة عبر الأندية، والمدارس والأكاديميات الخاصة، وأعتقد أن فتيات الإمارات أصبحن بالفعل رقماً صعباً على المستوى الدولي».