اتحاد الكرة يرفض إلغاء نسبة ال 2%من قيمة عقود اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

رفض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في اجتماعه أمس مقترح إلغاء نسبة ال2 % التي كانت حصلت سابقاً على عقود اللاعبين، وقرر استمرار العمل بها.

كما أجل اتحاد الكرة البت في مقترح نظام سقف الرواتب وزيادة بعض فئاته لمزيد من الدراسة والتشاور، ووافق على استعانة أندية دوري الدرجة الأولى بحارس مرمى ضمن الفئات المشمولة بقرار رئيس الدولة بخصوص مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في النشاط الرياضي.

وسيحق لأندية الدرجة الأولى الاستعانة بحارس مرمى من أبناء المواطنات والمقيمين بدءاً من الموسم المقبل. كما قرر اتحاد الكرة تحديد يوم 23 مايو/ أيار المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية.