شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة لمحمد بن زايد تخطف الأضواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لفتت لطيفة محمد الأنظار عند تواجدها في مدخل صالة مبادلة أرينا وهي تقوم برسم لوحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد خطفت اللوحة الأنظار وتوقف عندها الكثيرون وحرصوا على التقاط الصور.
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