شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ثنائي الوصل خميس وسالمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير
يغيب ثنائي وسط الوصل خميس إسماعيل وعلي سالمين عن مباراة فريقهما أمام الجزيرة مساء غد السبت ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي،حيث يعاني خميس من إصابة قديمة في الركبة، بينما يغيب سالمين بسبب تراكم البطاقات.
ولم تتأكد مشاركة البرازيلي فابيو دي ليما العائد من الإصابة، وأشار الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الأصفر الى ان اللاعبين تدربوا بشكل جيد بعد العودة من إيران، مؤكداً انهم سيظهرون بشكل ايجابي خلال مباراة الغد.
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