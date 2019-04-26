الاهلي راحة من التدريبات اليوم ويبدأ غداً الاستعداد للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الاهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، عقب مباراة المصري التى أقيمت أمس بالدوري وفاز خلالها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة سجلها صالح جمعة ووليد أزارو، ويصعد للمركز الثانى على جدول ترتيب المسابقة. ومن المقرر أن يبدأ الأحمر عصر غداً الإستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الأول من مايو المقبل وهي المباراة التى سيتعيد فيها الأهلي جهود الثلاثي الموقوف محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بعدما غاب الثلاثي عن مباراة المصري أمس للإيقاف.

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