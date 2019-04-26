شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يعلق على مستوى على لطفى أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلى أن فريقه نجح في تجاوز مباراة صعبة، اليوم، بعد الفوز على المصري بهدفين دون رد.

أضاف طارق سليمان: "قدمنا أداء كبيرا، وأهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، ولكن في النهاية حققنا الهدف المنشود بحصد نقاط المباراة الثلاث الذى يبقى بمثابة خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي"

وأوضح طارق سليمان أنه سعيد بمستوى على لطفي، حارس مرمى الفريق، الذي قدم مباراة جيدة، تعكس مدى جاهزيته بعد التدريب بجدية طوال الفترة الماضية، وهو ما أثبته تصديه لفرصة خطيرة في الشوط الثاني، مؤكدًا أن اللاعب يظهر بشكل متميز رغم مشاركته في المباريات على فترات متباعدة.