شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة فى حفل زفاف على جبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللاعب على جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر مساء اليوم الخميس، بحفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس ، وسط حضور عدد من مسئولو نادى الزمالك وبيراميدز والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ومسئولو اتحاد الكرة.

وجاء حفل على جبر مدافع بيراميدز مبهجاً وحافلاً بالعديد من المشاهد الرائعة بدأت وسط ألعاب نارية وأغاني الـ "دي جي" الصاخبة.

كما حضر العديد من نجوم الكرة حفل زفاف على جبر، وعلى رأسهم عصام الحضرى حارس النجوم و الصقر أحمد حسن وعدد من اللاعبين بفريق بيراميدز.

حفل زفاف عمر جابر

Advertisements

حضور نجوم الكرة

حفل زفاف عمر جابر

حفل زفاف عمر جابر