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نجوم الرياضة فى حفل زفاف على جبر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللاعب على جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر مساء اليوم الخميس، بحفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس ، وسط حضور عدد من مسئولو نادى الزمالك وبيراميدز والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ومسئولو اتحاد الكرة.

 

وجاء حفل على جبر مدافع بيراميدز مبهجاً وحافلاً بالعديد من المشاهد الرائعة بدأت وسط ألعاب نارية وأغاني الـ "دي جي" الصاخبة.

 

كما حضر العديد من نجوم الكرة حفل زفاف على جبر، وعلى رأسهم عصام الحضرى حارس النجوم و الصقر أحمد حسن وعدد من اللاعبين بفريق بيراميدز.

 

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حفل زفاف عمر جابر

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حضور نجوم الكرة

 

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حفل زفاف عمر جابر

 

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حفل زفاف عمر جابر

 

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حفل زفاف عمر جابر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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