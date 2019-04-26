شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أفضل 7 لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل فى الإيجبيشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الدوري المصري لهذا الموسم الاكثر اشتعالا في المنطقة العربية والافريقية ، رغم كل الأزمات ورغم كل الانتقادات ورغم غياب الجمهور، بعد الصراع الثلاثي علي صدارة بطولة الدوري من الاهلي والزمالك وبيراميدز مما يمثل اثارة عالية للبطولة، فضلاً عن منافسة أكثر من 7 فرق علي الهبوط ولن يتم حسم البطل والهابطين الا في الجولة الاخيرة .

وكشفت مباريات لهذا الموسم عن مواهب كثيرة ونجوم جدد سيكون لهم دور فى المواسم المقبلة مع أنديتهم بالدورى، والأبرز أن هناك 7 لاعبين خطفوا الأنظار ويمثلون العمود الفقرى لفرقهم وغيابهم مؤثر، وفي السطور القادمة نرصد 7 لاعبين يتنافسون علي لقب الأفضل في الدوري المصري ..

1- على رأس هؤلاء طارق حامد مقاتل الوسط بالزمالك، والذى يمثل قلب الفريق الأبيض ومستواه ثابت وبات لا غنى عنه فى الزمالك ومنتخب مصر.

2- فى الزمالك أيضاً يعتبر التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المودرن الذى لا يتكرر كثيراً فى الملاعب، ويراه الخبراء أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم وسر تفوق الزمالك عن منافسيه.

3- وهناك أيضا التونسى على معلول لاعب الأهلى الذى بات بالفعل الاخطر والأكثر تأثيراً بالدورى لما يتميز من قدرات دفاعية وارتداد وهجوم وتسديدات جعلته من اللاعبين الأكثر تكاملا وغيابه كان قاصما لظهر الفريق الأحمر ونقطة ضعف لا حل لها فى عدم وجوده.

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4- ويعتبر البرازيلي كينو لاعب بيراميدز أحد أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ويري عدد كبير من متابعي الدوري أن كينو افضل لاعب هذا الموسم .

5- فى الاتحاد السكندرى لاعب مؤثر للغاية وهو عمار حمدى الجناح المميز والمعار من الأهلى، والذى لم يتجاوز العشرين عاماً وخطف مكاناً فى المنتخب الأول.

6- رغم عودة عبد الله السعيد للدوري المصري في الانتقالات الشتوية الماضية، الا ان مستواه المميز مع بيراميدز تضعه ضمن قائمة الافضل في بطولة الدوري.

7- قدم أحمد على مهاجم المقاولون وهداف الدورى مستوي استثنائياُ في هذا الموسم حيث يحفر فى الصخر ويحرز الأهداف، رغم كل "الوعكات" التى تداهم فريقه ذئاب الجبل فمستواه ثابت وأهدافه لا تتوقف.