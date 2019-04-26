شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق تصفيات منتخب ناشئي التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم التصفيات الخاصة بمنتخب التايكوندو للناشئين مرحلة 14 سنة ، والذى يقام على مستوى البمنات و البنين فى صالة طلائع الجيش ومن المقرر أن تقام التصفيات لمدة يومان حيث تنتهى غدا السبت ، و سيتم اختيار قائمة المنتخب الوطنى تحت 14 سنة من خلال نتائج التصفيات ، حيث أن اللاعبون الذين يجتازون التصفيات سيتم انضمامهم لقائمة المنتخب Advertisements يذكر أن التايكوندو شارك فى بطولة كأس الرئيس التى أقيمت بالمغرب وتم خلالها تحقيق ذهبية عن طريق محمد أيمن .

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