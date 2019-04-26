عدلى القيعى : اهدار لاعبى الاهلى الفرص تبين تفوقه على الأندية المنافسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ‎عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ان ظاهرة اهدار الفرص المحققه للاعبى الفريق الاحمر خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز تظهر تفوقهم على الاندية المنافسة . Advertisements ‎ ‎واوضح عدلى القيعي في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى، عبر برنامج "ملك وكتابة": ان بعض اللاعبين يصادفهم سوء حظ رهيب وضياع الفرص يثير الدهشة بشكل غريب . نجح النادي الأهلى فى تحقيق فوز هام فى مشوار المنافسة على لقب الدوري بتخطيه عقبة النادي المصري فى اللقاء الذى انتهي بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد .

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