شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء حفل على جبر مدافع بيراميدز مبهجاً وحافلاً بالعديد من المشاهد الرائعة بدأت وسط ألعاب نارية وأغاني الـ "دي جي" الصاخبة. حضر العديد من نجوم الكرة حفل زفاف على جبر وعلى رأسهم عصام الحضرى حارس النجوم وزملاء اللاعب فى فريق بيراميدز. ولمشاهدة قبلة على جبر لعروسه اضغط هنا Advertisements

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