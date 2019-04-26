رسالة جماهيرية من حسين الشحات إلى الأهلاوية "ع الشراب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى حسين الشحات خلال عمليات الإحماء أثناء مباراة الأهلى والمصرى "جوراب" يحمل رقم 74 نسبة إلى شهداء الأهلى الذين سقطوا فى احداث ستاد بورسعيد.

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