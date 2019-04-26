شكرا لقرائتكم خبر عن الايقاف يمنع قائد الاسماعيلي في المشاركة أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود متولى مدافع الإسماعيلى، عن مواجهة حرس الحدود المقبلة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 ببطولة الدورى الممتاز.

يأتى ذلك ، اثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أمس التى اقيمت أمام وادى دجلة على ملعب بتروسبورت وانتهت بخسارة الفريق.

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وكان الاسماعيلي خسر من وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الاسبوع الـ 30 من بطولة الدوري .