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الايقاف يمنع قائد الاسماعيلي في المشاركة أمام الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود متولى مدافع الإسماعيلى،  عن مواجهة حرس الحدود المقبلة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 ببطولة الدورى الممتاز.

يأتى ذلك ، اثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أمس التى اقيمت أمام وادى دجلة على ملعب بتروسبورت وانتهت بخسارة الفريق.

 

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وكان الاسماعيلي خسر من وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الاسبوع الـ 30 من بطولة الدوري .

 

 

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