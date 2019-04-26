الايقاف يمنع قائد الاسماعيلي في المشاركة أمام الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود متولى مدافع الإسماعيلى، عن مواجهة حرس الحدود المقبلة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 ببطولة الدورى الممتاز.
يأتى ذلك ، اثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أمس التى اقيمت أمام وادى دجلة على ملعب بتروسبورت وانتهت بخسارة الفريق.
وكان الاسماعيلي خسر من وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الاسبوع الـ 30 من بطولة الدوري .
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