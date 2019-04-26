شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة نسر مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن اختيار صالح جمعة صانع العاب الفريق الاحمر نسر لمباراة الاهلى والمصرى الدورى الممتاز . Advertisements وظهر صالح جمعة بشكل جيد خلال احداث اللقاء حيث تمكن من احراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 31 من الشوط الاول . وساهم صالح جمعة بشكل كبير فى حصد الفريق الاحمر الثلاث نقاط .

صالح جمعة

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