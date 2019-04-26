شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: فوز الأهلى على المصرى الأهم هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على نظيره المصري البورسعيدي مساء أمس في اطار مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.
واشار القيعي في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى، عبر برنامج "ملك وكتابة": "الفوز على المصري هو الأهم لأنه جاء في توقيت هو الأخطر".
نجح النادي الأهلى فى تحقيق فوز هام فى مشوار المنافسة على لقب الدوري بتخطيه عقبة النادي المصري فى اللقاء الذى انتهي بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد .
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