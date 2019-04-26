جدول ترتيب الدورى المصرى و موعد مباريات الاهلى و الزمالك القادمة

جدول ترتيب الدورى المصرى أصبح يهم جماهير الأهلى و الزمالك معرفته، بعد المنافسة الشرسة، بين الأهلى و الزمالك و بيراميدز على قمة الجدول، و أصبح كلة من جولات الدورى تشهد تغيير فى ترتيب الفرق الثلاثة، فبعد أن ظل الزمالك متربعاً على قمة الدورى لأسابيع طويلة، عاد الأهلى لينافس بقوة ، و استطاع تخطى الزمالك بنقطة، و كان لنادى بيراميدز دوراً كبيراً، بعد أن فاز على الاهلى و الزمالك خلال أيام قليلة، و سنشاهد فى الجولات القادمة ماذا سيحدث و هل ستسمر المنافسة بين الفرق الثلاثة أم سيتنحى فريق منهم،

موقف الاهلى و الزمالك و بيراميدز فى جدول الدورى

بعد فوز نادى بيراميدز على الزمالك بهدف مقابل لاشىء ارتفع رصيد بيراميدز إلى 63 نقطة فى المركز الأول من جدول الدورى و لكن بيراميدز ليس له مباريات مؤجلة، حيث لعب 29 مباراة، و الزمالك فى المركز الثالث حيث توقف رصيده عند 60 نقطة، و بفوز الأهلى اليوم الخميس على النادى المصرى بهدفين مقابل لاشىء، انتفض مرة أخرى النادى الأهلى بعد هزيمته الأسبوع الماضى من بيراميدز، و ارتفع رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة احتل بها المركز الثانى خلف بيراميدز.

جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز

ننشر لكم بالتفصيل جدول الدورى المصرى لكرة القدم

ترتيب هدافي الدوري المصري 2019

بعد نهاية مباريات اليوم فى الدورى المصرى اليكم ترتيب هدافى الدورى العام المصرى لهذا الموسم، حيث يتصدر اللاعب أحمد علي كامل لاعب المقاولان العرب ترتيب الهدافين برصيد خمسة عشر هدف، و يأتى خلفه خالد قمر لاعب الاتحاد بثلاثة عشر هدف، و يتساوى معه محمود علاء مدافع الزمالك بنفس رصيد الأهداف.

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مباريات الأهلى و الزمالك و بيراميدز القادمة فى الدورى المصرى

مباراة الاهلى القادمة فى الدورى العام المصرى سوف تكون مع فريق طلائع الجيش يوم الاربعاء 1 مايو 2019

مباراة الزمالك القادمة فى الدورى العام المصرى سوف تكون مع فريق الانتاج الحربى يوم الاربعاء 1 مايو 2019

مباراة بيراميدز القادمة فى الدورى العام المصرى سوف تكون مع مصر المقاصة يوم الثلاثاء 30 ابريل 2019

فريق الزمالك المصرى سيتقابل مع فريق النجم الساحلى يوم الاحد 28 ابريل 2019 فى بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المباريات المتبقية لفريق الزمالك فى الدورى المصرى

فريق الزمالك يتبقى له فى الدورى سبع مباريات ستكون بالترتيب

الإنتاج الحربي، الداخلية، الجونة، الإسماعيلي، وادي دجلة، حرس الحدود، الأهلي.

المباريات المتبقية لفريق الأهلى فى الدورى المصرى

بينما فريق الاهلى فيتبقى له سبع مباريات و ستكون مع هذه الفرق بالترتيب

طلائع الجيش، النجوم، سموحة، المقاولون العرب، إنبي، الإسماعيلي، الزمالك.