أحمد هاني

سقط ريال مدريد فى فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فريق خيتافى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "كالسيوم ألفونسو بيريز"، فى ختام مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني. فشل نجوم ريال مدريد فى استغلال الفرص التى سنحت لهم على مدار شوطى المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع خيتافي بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.