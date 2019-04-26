كأس ايطاليا: أتالانتا للنهائي للمرة الأولى بعد 23 عاما

بلغ أتالانتا المباراة النهائية من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على فيورنتينا 2-1 في إياب نصف النهائي يوم الخميس، بعدما تعادل الفريقان 3 – 3 ذهابا، ولحق بلاتسيو الذي تغلب على ميلان 1-صفر يوم الأربعاء، ويعود التتويج الوحيد لأتالانتا في مسابقة الكأس الى العام 1963.

وتقدم فيورنتينا بواسطة الكولومبي لويس مورييل مبكرا بعد مرور 3 دقائق، لكن أتالانتا قلب النتيجة في صالحه بتسجيله هدفين عن طريق السلوفيني يوزيب إيليتش (14 من ركلة جزاء) والإيطالي الأرجنتيني بابو غوميز (69).

ويقدم أتالانتا مستوى رائعا هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس ويأمل في انتزاع مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علما بأنه لم يخسر في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، وتقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في روما في 15 مايو.