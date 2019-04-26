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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي وريال مدريد التي جرت يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع رصيده بالتعادل اليوم إلى 65 نقطة في المركز الثالث، وزاد خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة إلى أهداف، لتنتهي بالتعادل السلبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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