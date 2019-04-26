ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي

خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي وريال مدريد التي جرت يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده بالتعادل اليوم إلى 65 نقطة في المركز الثالث، وزاد خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة إلى أهداف، لتنتهي بالتعادل السلبي.