شاهد.. نجوم بيراميدز في حفل زفاف علي جبر

تواجد الثلاثي أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز، ومحمد جمال العاصي مدير النادي، وعبدالله السعيد لاعب الفريق، في حفل زفاف علي جبر مدافع بيراميدز. جبر مدافع بيراميدز. ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز صورة الثلاثي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الرجالة في فرح الكابتن علي جبر.. مبروك وحياة سعيدة". واحتفل علي جبر أمس الخميس بحفل زفافه، بحضور العديد من نجوم الرياضة، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

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