الإسماعيلي يقرر إقالة سيدومير

أكد مصدر مقرب داخل نادي الإسماعيلي لـ"الوفد" أن مجلس إداراة النادي بقيادة إبراهيم عثمان قامت بإقالة البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. الأول لكرة القدم. وعقد النادي اجتماعا عقب مباراة الإسماعيلي ووداي دجلة التي انتهت بفوز الفريق الدجلاوية بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الـ30 من الدوري المصري وحرص الجهاز المعاون للمدير الفني سيدومير أحمد قناوي المدرب العام ومحمد محسن أبو جريشة على تقديم استقالتهم عقب انتهاء المباراة مباشرةً.

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