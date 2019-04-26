نادي الزمالك مواليد 2008 يتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

تُوج فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2008 بقيادة مدربهم عمرو مجدي إيدر ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد الفوز على الترسانة في قبل النهائي بسبعة أهداف

نظيفة، والتفوق في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأظهر الفريق الأبيض بقيادة إيدر الفائز بأفضل مدير فني هذا

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العام، تألقاً كبيراً في منافسات الدوري.

ويقود الفريق فنياً كلاً من عمرو إيدر مديراً فنياً، فضلاً عن إسلام عمر النور مدرب عام، وأحمد صلاح مدرب حراس المرمى والفائز أيضاً بأفضل مدرب للحراس هذا العام.