التعادل السلبى يحسم مواجهة ريال مدريد وخيتافي فى الدورى

تعادل فريق ريال مدريد أمام خيتافي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ ٣٤ للدوري الإسباني. للدوري الإسباني. سيطر ريال مدريد علي أحداث الشوط الأول وتبادل الفريقان السيطرة علي أحداث اللقاء، وأهدر ايسكو وبنزيما فرصة هز الشباك، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي النقطة ٦٥ فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد خيتافي إلي النقطة ٥٥ محتلا المركز الرابع.

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