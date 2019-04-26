تعادل فريق ريال مدريد أمام خيتافي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ ٣٤للدوري الإسباني.
سيطر ريال مدريد علي أحداث الشوط الأول وتبادل الفريقان السيطرة علي أحداث اللقاء،
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مواجهة ريال مدريد وخيتافي فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.