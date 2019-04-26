هبة أحمد تحصل على ذهبية رفع الأثقال بالبطولة الأفريقية

حصل منتخب مصر على ذهبيات وزن 49 كجم سيدات في ختام فعاليات اليوم الأول في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.
ونجحت هبة أحمد في الحصول عليذهبيات وزن 49 كجم والمركز الأول حيث حصلت على واحدة فى الخطف وأخرى فى النتر وثالثة فى المجموع.
وتقام غداً منافسات السيدات في وزني 55 كجم و59 كجم، كما يقام منافسات الرجال
جدير بالذكر تستضيف مصر البطولة ويشارك فيها ١٥ دولة عربية وافريقية وهم الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر .
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