سيدومير يتمسك بتدريب الإسماعيلي رغم إستقالة أبوجريشة وقناوي

تمسك البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بتدريب الفريق بعد الخسارة مساء اليوم أمام وادي دجلة بثلاثية دون رد. أمام وادي دجلة بثلاثية دون رد. وتقدم أحمد قناوي المدرب العام الفريق ومحمد محسن أبوجريشة المدرب المساعد بالإستقالة عقب المباراة. ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة بالدوري المصري، وودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرًا تحت قيادة المدرب البلجيكي.

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