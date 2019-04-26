سيدومير يتمسك بتدريب الإسماعيلي رغم إستقالة أبوجريشة وقناوي

تمسك البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بتدريب الفريق بعد الخسارة مساء اليومأمام وادي دجلة بثلاثية دون رد.
وتقدم أحمد قناوي المدرب العام الفريق ومحمد
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة بالدوري المصري، وودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرًا تحت قيادة المدرب البلجيكي.
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