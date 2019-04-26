رياضة | صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل صالح جمعة على أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب المكس بالإسكندرية وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

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وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على نشر صورة لصالح جمعة، واختارت اللاعب ليكون الأفضل في اللقاء.

وسجل صالح جمعة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يسجل التونسي على معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء.