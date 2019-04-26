رياضة | رونالدو يوافق على تولي صديق "ميسي" تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يوافق على تولي صديق "ميسي" تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الرحيل عن تدريب اليوفي وذلك بعدما فشل في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن فكرة رحيل اليجري تبدو الأقرب الآن، بعد سنوات من المحاولات لم تكلل بالنجاح، رغم الإضافة النوعية التي قام بها النادي هذا الموسم، بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الاسبانية فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرحب بقدوم الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي، وبرشلونة السابق، الذي يعتبر الإسم الأبرز لخلافة اليجري، رغم أن فكرة رحيله عن السيتي غير واضحة حتي الآن.

يذكر أن أليجري توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ولكن هذا لن يشفع له في الاستمرار مع الفريق.

وكان جوارديولا تولى تدريب برشلونة وقادهم للعديد من الألقاب ولديه علاقة مميزة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.