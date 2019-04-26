رياضة | الأهلي يحتفل بعد الفوز على المصري (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفل بعد الفوز على المصري (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بالفوز على المصري، مساء أمس الخميس، بثنائية بيضاء في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء احتفال لاعبو القلعة الحمراء، حيث نشروا صورة للفريق بعد المباراة في الأتوبيس الذي كان يقلهم من ملعب المكس بالإسكندرية.

وجاء فوز المارد الأحمر ليرفع رصيده للنقطة 61 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة.