رياضة | الزمالك يفرط في مهاجمه بأوامر جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفرط في مهاجمه بأوامر جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة الفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب عدم قدرة اللاعب على إقناع مدربه بالقدرات الفنية التي يتوفر عليها وخروجه من التشكيل الأساسي في أكثر من مباراة.

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وتبدو الأمور متوافقة بين الطرفين حيث يمتلك النجم المغربي حميد أحداد أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الفريق وإدارة النادي التي تأكدت من عدم أهمية اللاعب بالنسبة للمدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وينتظر أحداد الإستقرار على عرض من العروض التي يتوفر عليها للرحيل سواء كان في الدوري المغربي أو عرض خارجي للمشاركة بصورة أكبر.