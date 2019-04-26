رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية كبرى بين أتلتيكو وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية كبرى بين أتلتيكو وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي أتلتيكو مدريد، الاستغناء عن خدمات مهاجمه في سبيل الحصول على توقيع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال راديو "كادينا كوبي" الإسباني، إن أتلتيكو مدريد يرغب في عقد صفقة تبادلية مع نظيره سان جيرمان للتعاقد مع كافاني مقابل بيع الاسباني دييجو كوستا إلى نادي العاصمة الفرنسية.

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وأشار الراديو الإسباني إلى أن نادي أتلتيكو سوف يواجه منافسة شرسة مع الأندية التي تريد التعاقد مع كافاني مثل تشيلسي الانجليزي ونابولي الإيطالي.

وخاض كافاني مع باريس هذا الموسم 28 مباراة بمختلف البطولات وسجل 22 هدفاً وصنع 7 أهداف.

وكان كافاني قد انتقل في صيف 2013 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من صفوف نابولي الإيطالي.