رياضة | زيدان يصدم بيريز ويصر على التعاقد مع هذه الصفقة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم بيريز ويصر على التعاقد مع هذه الصفقة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي للإنضمام إلى صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من تراجع مستوى اللاعب مؤخراً وعدم قدرته على قياده الفريق لتفادي الخسارة من إيفرتون برباعية نظيفة ومانشستر سيتي أول أمس بهدفين مقابل لا شيء وفقدان فرصة الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى أن زيدان يرى أنه قادر على إخراج أفضل مميزات اللاعب.

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وأكدت صحيفة الكونفيديسيال الإسبانية أن فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع اللاعب بسبب مستواه الذي هبط بصورة مفاجأة في أهم وقت بالموسم على حد وصفه ويرغب في التدعيم بأسماء أخرى قادرة على حمل لواء الملكي لسيادة أوروبا من جديد.

وكان الفرنسي قد أظهر رغبة كبيرة في الإنضمام للريال والتدريب مع زين الدين زيدان لكن مستواه والراتب المالي الكبير الذي يحصل عليه يجعلا بيريز يقف في وجه زيدان ويرفض الصفقة.