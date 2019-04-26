رياضة | رسميا.. الأهلي وبيراميدز والزمالك يشاركون بالبطولات الإفريقية في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي وبيراميدز والزمالك يشاركون بالبطولات الإفريقية في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن الأهلي وبيراميدز اف سي والزمالك المشاركة رسميا في إحدى البطولات الإفريقية في الموسم المقبل، وذلك بعد فوز القلعة الحمراء على المصري بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

يأتي ذلك بعد أن رفع الأهلي رصيده للنقطة 61 مع تبقي 7 مباريات له، ووصول بيراميدز للنقطة 63 وتبقي 5 لقاءات، والزمالك للنقطة 60 وله 7 مواجهات قادمة، أما المصري فقد تجمد رصيده عند النقطة 46 وله 5 مباريات.

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المصري لو فاز في كل مبارياته التالية فسيصل للنقطة 61 وبالتالي فإنه لن يلحق ببيراميدز وكذلك الأهلي، أما الزمالك فسيكون الفريق الثالث في الوصول لإحدى بطولتي إفريقيا "دوري الأبطال أو الكونفيدرالية"، لأن صاحب المركز الرابع هو المقاولون العرب ولديه من النقاط 43 نقاط لكن يتبقى له 4 مباريات فقط .

ومن المقرر أن يتم حسم البطاقة الرابعة في الجولات الماضية حيث يشتد الصراع بين المصري والمقاولون العرب ومصر المقاصة والإسماعيلي.