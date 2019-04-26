رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"أيمن حافظ" وعودة حمادة أنور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"أيمن حافظ" وعودة حمادة أنور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبات على أطراف أزمة واقعة مباراة الزمالك وبيراميدز بعد اعتداء خمس أفراد من الفريق على مصور صحفي.

وينوي رئيس نادي الزمالك استبعاد بعض العناصر من الفريق بعد اقحامهم للاعبين في أزمة عقب المباراة حيث يدرس رئيس الزمالك إجراء تغييرات بالجهاز الإداري.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن رئيس القلعة البيضاء ينوي إعادة حمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق لتولي المنصب بعد حدوث أكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة.