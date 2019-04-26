رياضة | أتلانتا يهزم فيورنتينا ويضرب موعدا مع لاتسيو بنهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلانتا يهزم فيورنتينا ويضرب موعدا مع لاتسيو بنهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد أتلانتا، لنهائي كأس إيطاليا في مواجهة لاتسيو، بعد تغلبه مساء اليوم الخميس على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.

وافتتح فيورنتينا الأهداف في الدقيقة 3 عن طريق لويس موريل، لكن أتالانتا تعادل في الدقيقة 14 عن طريق إيليشيش وفي الدقيقة 69 سجل أليخاندرو جوميز الهدف الثاني.

وفاز أتالانتا في مجموع المبارتين بنتيجة 5-4، حيث تعادل في مباراة الذهاب 3-3، وفاز اليوم إيابا 2-1، ليضرب موعدا مع لاتسيو في النهائي.