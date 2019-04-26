رياضة | رئيس الإسماعيلي يعقد اجتماعا لإصدار قرارات حاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإسماعيلي يعقد اجتماعا لإصدار قرارات حاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجتماعا فى الوقت الحالى لبحث اصدار عدة قرارات حاسمة ، فى أعقاب الخسارة أمام وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

فى ذات السياق ، تقدم أعضاء الجهاز الفنى المعاون باعتذار عن عدم الاستمرار ، حيث سيبحث مجلس الإدارة مصيرهم فى اجتماعه الحالى.

وتتطلع إدارة الدراويش لاتخاذ قرارات من أجل تصحيح المسار واعادة الفريق لمسيرة الانتصارات التى يغيب عنها فى الجولات الأخيرة الماضية.