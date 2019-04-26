رياضة | بالأرقام.. بيراميدز يحجز مقعدًا في بطولات إفريقيا بعد خسارة المصري أمام الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بيراميدز يحجز مقعدًا في بطولات إفريقيا بعد خسارة المصري أمام الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز فريق بيراميدز رسميًا مقعدًا في بطولات إفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي بعد خسارة المصري البورسعيدي أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأصبح الفارق بين بيراميدز المتصدر بـ 63 نقطة، والمصري صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، هو (17 نقطة) قبل 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري الممتاز، ليضمن بيراميدز إنهاء الدوري بالمركز الثالث على الأقل والمشاركة في إحدي البطولات الإفريقية.

ويشارك أصحاب المركزين الأول والثاني في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك صاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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وتعتبر هذه المرة الأولي في تاريخ "بيراميدز" التي يشارك فيها بالبطولات الإفريقية منذ أن كان يحمل مسماه القديم "الأسيوطي سبورت".

ويستطيع بيراميدز إنهاء بطولة الدوري الممتاز في المركزين الاول أو الثاني بعد تصدره المسابقة بـ63 نقطة متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة، والزمالك الثالث بـ 60 نقطة غير أنه لعب مباريات أكثر من الفريقين، وهنا سوف يشارك في دوري أبطال إفريقيا.

أما في حالة إنهاء الدوري الممتاز بالمركز الثالث خلف الأهلي والزمالك سوف يشارك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم المقبل.