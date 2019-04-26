رياضة | المصري يفشل في إنهاء عقدة عمرها 1046 يومًا أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفشل في إنهاء عقدة عمرها 1046 يومًا أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المكس" بالاسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي صالح جمعة في الدقيقة 31، والتونسي علي معلول أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلي 61 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف فريق بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وفشل المصري في إنهاء عقدته المتمثلة في عدم تحقيقه أي إنتصار على الأهلي منذ 13 يونيو لعام 2016 عندما فاز بنتيجة 3-2 في الجولة الـ24 من الدوري الممتاز موسم 205-2016 أي منذ (1046 يومًا تقريبًا).

ومنذ الفوز الأخير للمصري على الأهلي تقابل الفريقين في 8 مباريات بالبطولات المختلفة، فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يحقق الفريق البورسعيدي أي إنتصار.