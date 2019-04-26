انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. العربي يُتوّج بطلاً لكأس أمير قطر لكرة اليد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 12:46 صباحاً - تُوّج العربي بطلاً لكأس أمير قطر لكرة اليد بعد فوزه مساء الخميس على الغرافة بنتيجة (26-25)، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بصالة الدحيل الرياضية، ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما أخفق الغرافة في التتويج بالكأس واكتفى بمركز الوصافة للمرة الثانية.

وسلّم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ سعود بن علي آل ثاني برفقة رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أحمد الشعبي العربي "أغلى الكؤوس" والميداليات الذهبية.

Advertisements

جاءت المباراة النهائية قوية ومثيرة في أطوارها، استحق فيها العربي الفوز على ضوء الأداء الجيد الذي قدمه وخاصة في الشوط الثاني الذي تقدم فيه على الغرافة بفارق وصل إلى أربعة أهداف، قبل أن يعدل الأخير النتيجة وينتزع التقدم، لكن العربي تمكن في النهاية من حسم الفوز لصالحه.

وكان العربي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الريان في ربع النهائي (21-16)، وعلى الوكرة "حامل اللقب" (24-23) في الدور نصف النهائي، في حين تخطى الغرافة عقبة نادي قطر في دور الثمانية (30-29)، وعلى الخور في الدور قبل النهائي بذات النتيجة.

تجدر الإشارة إلى أن السد يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمير قطر لكرة اليد بثمانية ألقاب، يليه الأهلي الذي أحرز اللقب خمس مرات، ثم الريان والجيش بـ4 ألقاب لكل منهما، مقابل لقب وحيد لكل من لخويا والوكرة والعربي.