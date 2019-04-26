الان تتابع في مواجهات الكأس.. هل يكون “التعاون” بوابة عبور لـ”الهلال”؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
يحل التعاون ضيفا على الهلال مساء اليوم الجمعة، وذلك في لقاء يجمعهما ببطولة كأس الملك دور نصف النهائي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
و يسعى الفريق الهلالي لخطف الفوز و التأهل إلى النهائي وتحقيق البطولة التاسعة له في بطولة كأس الملك و التعاون هو الآخر الذي يسعى إلى الوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه وجميع الفريقين يشتركان في طموح السلام على راعي البطولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله.
والتقى الفريقان في بطولة كأس الملك في 4 لقاءات كان نصيب الفوز كله لصالح الزعيم واستطاع الهلال الفوز في 3 مباريات كان الزعيم وقتها بطلا لكأس الملك وكان آخر لقاء جمع الهلال بالتعاون في كأس الملك عام 2017م وانتهى بـ4-3، وسيغيب من الهلال كاريلو وسالم الدوسري وقوميز و سوريانو ولا توجد هناك أي غيابات في صفوف التعاون حتى هذه اللحظة.
يذكر أن الفريقين سيتواجهان يوم الاثنين المقبل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ28.
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