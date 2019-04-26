الامارات | رايان مينديز: «الترابط الأخوي» سرّ صدارة الشارقة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رايان مينديز: «الترابط الأخوي» سرّ صدارة الشارقة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أحد أبرز نجوم فريق الشارقة هذا الموسم، رايان مينديز إن أحد الأسرار المهمة في صدارة «الملك» لترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، واقترابه من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 23 عاماً، هو «الترابط الأخوي الذي يجمع بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، بجانب الطاقة الإيجابية التي يحصلون عليها من المساندة الجماهيرية».

وأكد مينديز، في مقابلة صحافية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أول من أمس: «لم يتوقع أحد في بداية الموسم أن نواصل الاحتفاظ بالصدارة، لكننا نجحنا رغم المنافسة القوية مع الأندية الأخرى، وأعتقد أننا حالياً في قمة ترتيب الدوري بفضل الترابط الأخوي الذي نشأ بين اللاعبين، بالإضافة إلى الطاقة الإيجابية التي نحصل عليها باستمرار من دعم جماهيرنا لنا في كل المباريات».

ورغم فارق النقاط بين الشارقة وأقرب ملاحقيه، فإن رايان مينديز يعتقد أن فريقه يحتاج إلى مواصلة العمل في المباريات المتبقية، ويقول: «أشعر شخصياً أنني عملت بجد في هذا الموسم، وهو حال بقية زملائي اللاعبين، ما ندركه أننا لم نفز باللقب بعد، ولكن إذا أصبحنا أبطالاً فسيكون هذا شيئاً مميزاً للغاية، بالنسبة لي ستكون واحدة من أهم لحظات مسيرتي الاحترافية».

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وسجل مينديز مع الشارقة تسعة أهداف، وأربع تمريرات حاسمة ساعد بها «الملك» في الاقتراب بصورة كبيرة من درع الدوري، لكنه في المقابل يأمل أن ينقل نجاحاته مع الشارقة إلى منتخب بلاده الرأس الأخضر، وأن يسهم في قيادته للتأهل إلى مونديال 2022.

وعن مشواره الكروي والصعوبات التي واجهته مع فريقه السابق لوهافر الفرنسي، قال إنه لعب وقتها بجوار عدد من اللاعبين، على غرار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حالياً، الجزائري رياض محرز، وكذلك لاعب سيتي، الفرنسي بنيامين مندي، كما أشار إلى معرفته بالفرنسي بول بوغبا حين كان يبلغ الأخير من العمر 16 عاماً.

وأشار إلى أنه لايزال على تواصل مستمر مع معظم اللاعبين وفي مقدمتهم رياض محرز، وقال: «ميندي كان لاعباً رائعاً، لكن محرز لديه الكثير من الحيل في المراوغة، نحن مازلنا على اتصال مستمر، وقد كنت أتحدث معه قبل أسبوعين فقط من الآن».

- رايان مينديز لايزال على تواصل مستمر مع النجم الجزائري، رياض محرز، الذي لعب معه من قبل في لوهافر الفرنسي.