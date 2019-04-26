الامارات | مدرب الظفرة راضٍ عن الكثيري والصيعري

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة راضٍ عن الكثيري والصيعري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن مواجهة فريق النصر في دوري الخليج العربي لكرة القدم جاءت قوية مثلما توقعها، وأنه جهز الفريق بشكل جيد للمواجهة المهمة في تاريخ النادي، التي ستجمعهم بفريق شباب الأهلي، مساء الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد ضمن نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب التعادل مع النصر 1-1 ضمن الجولة 22 للدوري: «المباراة جاءت قوية كما توقعتها، وأعتقد أن ذلك لتزامنها مع مباراتنا المهمة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة، لقد منحت الفرصة للاعبين جدد للمشاركة في لقاء النصر، وأنا بكل تأكيد راضٍ عما قدموه، خصوصاً سعيد الكثيري وعبدالله الصيعري».

وسيبدأ فريق الظفرة اعتباراً من الغد تدريباته في العين، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي في النهائي الذي تأهل له الفريق للمرة الأولى في تاريخه.