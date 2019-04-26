الامارات | آل الشيخ يعرض على مدرّب المقاولون «فترة معايشة» في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يعرض على مدرّب المقاولون «فترة معايشة» في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار السعودي تركي آل الشيخ، عرضاً لعماد النحاس لاعب الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب المصري؛ لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين الكبار في أوروبا.

وقال مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عماد النحاس مدرب كبير وللمرة الثانية أقول، آخر الموسم إذا أراد معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيساً للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي».

وذكرت أنباء صحافية مصرية أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تفكر في الاستعانة بالنحاس كمدرب عام في الجهاز الفني الجديد للفريق في حالة رحيل الأوروغوياني مارتن لاسارتي في نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

وجدد النحاس تعاقده مع المقاولون العرب منذ أيام عدة، لكنه أكد أنه جاهز لتولي أي منصب يعرض عليه من قبل إدارة الأهلي. وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يحدث أي تفاوض رسمي بينه وبين إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، رغم تردد الأمر على نطاق واسع. وتردد اسم عماد النحاس لخلافة مدرب الأهلي الحالي مارتن لاسارتي.

وأشار النحاس إلى أنه سيقبل بالعمل في أي منصب داخل النادي الأهلي، إذا طلب منه ذلك. ويقدم عماد النحاس موسماً جيداً جداً مع المقاولون العرب، حيث نجح في الفوز على الأهلي، وحقق عدداً من الانتصارات وضعت الفريق في منطقة متقدمة في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.