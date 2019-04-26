الامارات | ماجد حسن.. احتفال بوجبة سوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن.. احتفال بوجبة سوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على الإمارات، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، بالعودة من رأس الخيمة، وتناول وجبة سوشي، في أحد المطاعم، حسب ما نشر على حسابه في «إنستغرام»، إذ نشر صوراً أثناء احتفال الفريق بالفوز على «الصقور». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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